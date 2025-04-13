Пиофаг® бактериофаг поливалентный (Piophag® polishing bacteriophag)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 175 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1231,92 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1231,92 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
660,50
Экономия при брони: -100,38 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1181,92 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1196,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
781,59
Экономия при брони: -42,77 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1309,69
Экономия при брони: -88,39 грн
1221,30 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1287,81
Экономия при брони: -137,54 грн
1150,27 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
689,77
Экономия при брони: -31,24 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1287,56
Экономия при брони: -157,69 грн
1129,87 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
678,89
Экономия при брони: -24,67 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
612,50
Экономия при брони: -29,77 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
776,11
Экономия при брони: -37,62 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1292,12
Экономия при брони: -78,88 грн
1213,24 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
792,51
Экономия при брони: -31,02 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
681,85
Экономия при брони: -26,95 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
793,04
Экономия при брони: -31,17 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1123,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
793,09
Экономия при брони: -47,99 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
654,00
Экономия при брони: -43,66 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
697,07
Экономия при брони: -42,60 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
793,76
Экономия при брони: -48,75 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1309,12
Экономия при брони: -95,90 грн
1213,22 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
682,17
Экономия при брони: -27,70 грн
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1281,16
Экономия при брони: -66,15 грн
1215,01 грн
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1110,40 грн
Аптекарь
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон с крышкой-капельницей 10 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 50 мл №1
NeoProbioCare. Inc.
Пиофаг® бактериофаг поливалентный раствор флакон 20 мл №4
NeoProbioCare. Inc.
1184,00 грн