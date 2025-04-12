Нежить? Синусит?
Синупрет® (BNO 1016)
Лікує нежить,
а не маскує симптоми
Європейська настанова EPOS 2020 рекомендує Синупрет® екстракт для лікування гострого вірусного і поствірусного риносинуситу
Від природи до доказової медицини
Нежить? Синусит?
Синупрет® (BNO 1016)
Лікує нежить,
а не маскує симптоми
Європейська настанова EPOS 2020 рекомендує Синупрет® екстракт для лікування гострого вірусного і поствірусного риносинуситу
1 таблетка содержит 160 мг сухого экстракта (3–6:1) из корня горечавки (Radix Gentianae), цветков первоцвета с чашечкой (Flores Primulae cum Calycibus), травы щавеля (Herba Rumicis), цветков бузины (Flores Sambuci), травы вербены (Herba Verbenae) (1:3:3:3:3) (экстрагент этанол 51% (м/м));
прочие ингредиенты: мальтодекстрин, кремния диоксид коллоидный безводный, акация (гуммиарабик), кальция карбонат (Е170), целлюлоза порошкообразная, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат, кремния диоксид коллоидный водный, воск карнаубский, меди хлорофиллин (Е141), глюкозы р-р, декстрин, гипромеллоза, алюминия гидроксид, индигокармин (Е132), рибофлавин (Е101), кислота стеариновая, сахароза, тальк, титана диоксид (Е171).
Корня генцианы -
Цветков первоцвета с чашечками -
Травы щавеля -
Цветков бузины -
Травы вербены -
растительные компоненты, входящие в состав препарата Синупрет экстракт, оказывают комплексную активность: противовоспалительную, противоотечную и секретолитическую.
Под влиянием препарата регулируется секреция и уменьшается отек тканей. Восстанавливается дренаж и вентиляция околоносовых пазух. Это способствует ощутимому облегчению дыхания, устраняется заложенность носа, нормализуется защитная функция эпителия дыхательных путей.
острые неосложненные воспалительные заболевания придаточных пазух носа (острые неосложненные риносинуситы).
взрослые и дети в возрасте старше 12 лет принимают по 1 таблетке 3 раза в сутки. Таблетки следует принимать не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости, например 1 стаканом воды, и желательно — после еды.
Недостаточно данных для рекомендации специфического дозирования при почечной и/или печеночной дисфункциях.
Если врач не назначил иначе, рекомендованный курс лечения составляет 7–14 дней.
См. также информацию в разделе ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.
Дети. Не назначают детям в возрасте до 12 лет из-за отсутствия достаточных данных.
повышенная индивидуальная чувствительность к какому-либо из действующих или других компонентов препарата. Язва желудка или двенадцатиперстной кишки.
со стороны пищеварительной системы: часто — тошнота, метеоризм, диарея, сухость во рту, боль в желудке.
Со стороны иммунной системы: нечасто — локальные реакции повышенной чувствительности кожи (например сыпь, покраснение, зуд), а также возможные системные аллергические реакции (например отек Квинке, одышка, припухлость лица).
Со стороны нервной системы: нечасто — головокружение.
При возникновении каких-либо побочных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
особого внимания требует применение препарата у пациентов с гастритом или функциональной диспепсией (так называемый чувствительный желудок). Препарат следует принимать после еды с достаточным количеством жидкости.
Если симптомы заболевания не исчезают после 7–14 дней лечения, усугубляются, периодически повторяются во время лечения или появляются новые симптомы (носовые кровотечения, сильная боль, гнойные выделения из носа, нарушение зрения, асимметрия средней зоны лица или глаз либо онемение лица), следует обратиться к врачу, потому что такие проявления и симптомы, как правило, рассматриваются как серьезные предупреждения для всех форм риносинуситов, требующих осмотра врача-специалиста и неотложной медицинской помощи.
Синупрет экстракт не следует принимать пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (нарушение всасывания) или недостаточность сахаразы-изомальтазы.
Примечание для больных сахарным диабетом: одна таблетка, покрытая оболочкой, содержит в среднем 0,026 ХЕ.
Применение в период беременности и кормления грудью. Нет данных о применении препарата Синупрет экстракт у беременных и кормящих грудью, поэтому в целях безопасности препарат не рекомендуется для приема во время беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В рекомендуемых дозах препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Однако следует учитывать возможность возникновения у некоторых пациентов головокружения, что будет влиять на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
в настоящее время отсутствуют сведения о каких-либо взаимодействиях с другими лекарственными средствами. Системные исследования по взаимодействию с другими лекарственными средствами не проводились. Поэтому нельзя исключить эффект усиления или ослабления действия других лекарственных средств при их одновременном применении с препаратом Синупрет экстракт.
ни одного случая интоксикации препаратом Синупрет экстракт в настоящее время неизвестно.
При передозировке препарата возможно увеличение выраженности указанных ниже побочных реакций, таких как тошнота, боль в желудке, диарея. В таких случаях следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Лечение: симптоматическая терапия.
в оригинальной упаковке при температуре не выше 30 °C в недоступном для детей месте.