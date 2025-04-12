особого внимания требует применение препарата у пациентов с гастритом или функциональной диспепсией (так называемый чувствительный желудок). Препарат следует принимать после еды с достаточным количеством жидкости.

Если симптомы заболевания не исчезают после 7–14 дней лечения, усугубляются, периодически повторяются во время лечения или появляются новые симптомы (носовые кровотечения, сильная боль, гнойные выделения из носа, нарушение зрения, асимметрия средней зоны лица или глаз либо онемение лица), следует обратиться к врачу, потому что такие проявления и симптомы, как правило, рассматриваются как серьезные предупреждения для всех форм риносинуситов, требующих осмотра врача-специалиста и неотложной медицинской помощи.

Синупрет экстракт не следует принимать пациентам с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция (нарушение всасывания) или недостаточность сахаразы-изомальтазы.

Примечание для больных сахарным диабетом: одна таблетка, покрытая оболочкой, содержит в среднем 0,026 ХЕ.

Применение в период беременности и кормления грудью. Нет данных о применении препарата Синупрет экстракт у беременных и кормящих грудью, поэтому в целях безопасности препарат не рекомендуется для приема во время беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В рекомендуемых дозах препарат не влияет на способность управлять транспортными средствами или другими механизмами. Однако следует учитывать возможность возникновения у некоторых пациентов головокружения, что будет влиять на способность управлять транспортными средствами и работать с механизмами (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).