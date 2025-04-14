Синупрет® экстракт (Sinupret® extract)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 353 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
518,06
Экономия при брони: -23,87 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
529,25
Экономия при брони: -19,57 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
545,23
Экономия при брони: -113,05 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
541,58
Экономия при брони: -78,06 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
575,40
Экономия при брони: -169,50 грн
Софья
Одесса, ул. Муратовой Киры, 32
2.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
2.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE