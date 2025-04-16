Синупрет® экстракт (Sinupret® extract)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 129 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
452,72
Экономия при брони: -38,86 грн
Аптека
Николаев, ул. Корабелов, 14-В
2.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
575,40
Экономия при брони: -162,00 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
499,98
Экономия при брони: -87,97 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
556,80
Экономия при брони: -143,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
550,97
Экономия при брони: -138,90 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
571,91
Экономия при брони: -159,51 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
556,80
Экономия при брони: -143,40 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
514,40
Экономия при брони: -101,00 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
556,80
Экономия при брони: -143,40 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
555,09
Экономия при брони: -143,62 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека24
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 91-А
3.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
500,35
Экономия при брони: -88,31 грн