Синупрет® экстракт (Sinupret® extract)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 98 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
556,80
Экономия при брони: -143,40 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
523,70
Экономия при брони: -15,71 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
574,90
Экономия при брони: -161,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
562,20
Экономия при брони: -148,80 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
556,40
Экономия при брони: -144,88 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
575,40
Экономия при брони: -162,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
551,44
Экономия при брони: -139,23 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
562,20
Экономия при брони: -148,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
541,89
Экономия при брони: -141,15 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
514,40
Экономия при брони: -101,00 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
544,03
Экономия при брони: -132,48 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
555,56
Экономия при брони: -144,04 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE