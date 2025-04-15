Синупрет® экстракт (Sinupret® extract)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 264 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
464,89
Экономия при брони: -60,43 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
547,40
Экономия при брони: -141,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
D.s.
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
556,80
Экономия при брони: -150,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
575,40
Экономия при брони: -169,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
552,59
Экономия при брони: -91,65 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
502,06
Экономия при брони: -45,26 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
574,90
Экономия при брони: -169,00 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
575,40
Экономия при брони: -169,50 грн
D.s.
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
556,80
Экономия при брони: -150,90 грн