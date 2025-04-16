Синупрет® экстракт (Sinupret® extract)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
556,80
Экономия при брони: -143,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
462,53
Экономия при брони: -69,01 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
524,00
Экономия при брони: -41,40 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
524,03
Экономия при брони: -25,19 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
500,69
Экономия при брони: -107,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
516,15
Экономия при брони: -56,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
460,73
Экономия при брони: -49,24 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
575,40
Экономия при брони: -162,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
474,07
Экономия при брони: -62,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дудаева Джохара, 8
1.0 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
508,19
Экономия при брони: -51,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
575,40
Экономия при брони: -162,00 грн