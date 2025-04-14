Синупрет® экстракт (Sinupret® extract)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 419 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
490,05
Экономия при брони: -85,55 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
504,94
Экономия при брони: -100,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
574,90
Экономия при брони: -169,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
574,90
Экономия при брони: -169,00 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
556,80
Экономия при брони: -150,90 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
465,24
Экономия при брони: -75,42 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE