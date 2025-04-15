Синупрет® экстракт (Sinupret® extract)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 219 аптеках в Запорожье
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
2.2 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
542,00
Экономия при брони: -64,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
574,00
Экономия при брони: -96,40 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
2.2 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
520,00
Экономия при брони: -42,40 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Седова, 1
2.2 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
492,87
Экономия при брони: -79,36 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
458,85
Экономия при брони: -47,02 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Подорожник
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Соборный, 156
2.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
575,40
Экономия при брони: -162,00 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
520,00
Экономия при брони: -117,00 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Украинская, 42
2.6 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
520,00
Экономия при брони: -42,40 грн
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
2.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
556,80
Экономия при брони: -143,40 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Яценко, 2
2.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
513,95
Экономия при брони: -17,19 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
574,90
Экономия при брони: -161,50 грн
Бажаемо здоровья
Запорожье, просп. Соборный, 145
2.9 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
498,74
Экономия при брони: -86,32 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 57 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
491,21
Экономия при брони: -79,15 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
496,94
Экономия при брони: -45,06 грн