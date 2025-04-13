Синупрет® экстракт (Sinupret® extract)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 994 аптеках в Киев
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 21 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
574,90
Экономия при брони: -169,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
514,40
Экономия при брони: -108,50 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
592,10
Экономия при брони: -80,22 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
592,10
Экономия при брони: -109,67 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
543,66
Экономия при брони: -123,66 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
592,10
Экономия при брони: -110,76 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
503,67
Экономия при брони: -51,48 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE
556,80
Экономия при брони: -150,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Синупрет® экстракт таблетки, покрытые оболочкой 160 мг блистер №20
Bionorica SE