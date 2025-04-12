Ноофен принимают внутрь до еды. Таблетку глотают целиком, запивая достаточным количеством воды.

При астенических и тревожно-невротических состояниях взрослым назначают по 250–500 мг (1–2 таблетки) 3 раза в сутки. Высшая разовая доза для взрослых — 750 мг, для пациентов пожилого возраста — 500 мг.

Курс лечения составляет 2–3 нед. В случае необходимости курс лечения можно продлить до 4–6 нед.

Детям в возрасте 8–14 лет — по 250 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки. Курс лечения составляет 2–6 нед.

При головокружении, связанном с дисфункцией вестибулярного аппарата различного генеза, и при болезни Меньера. При дисфункции вестибулярного аппарата инфекционного происхождения и болезни Меньера в период обострения Ноофен таблетки назначают по 750 мг (3 таблетки) 3 раза в сутки в течение 5–7 дней, при уменьшении выраженности вестибулярных расстройств — по 250–500 мг (1–2 таблетки) 3 раза в сутки в течение 5–7 дней, а затем — 250 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней. При относительно легком течении заболеваний Ноофен принимают по 250 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки в течение 5–7 дней, затем — 250 мг 1 раз в сутки в течение 7–10 дней.

При головокружении, связанном с дисфункцией вестибулярного аппарата сосудистого и травматического генеза Ноофен назначают по 250 мг 3 раза в сутки в течение 12 дней.

Для профилактики кинетоза назначают в дозе 250–500 мг однократно за 1 ч до предполагаемого начала качки или при появлении первых симптомов укачивания.

Для купирования алкогольного абстинентного синдрома Ноофен в первые дни лечения назначают по 250–500 мг 3 раза в сутки и 750 мг на ночь с постепенным снижением суточной дозы до обычной для взрослых.

Пациенты с печеночной недостаточностью. У пациентов с печеночной недостаточностью высокие дозы могут вызвать гепатотоксичность. Этой группе пациентов назначают более низкие дозы.

Пациенты с почечной недостаточностью. Нет данных о неблагоприятном воздействии Ноофена на пациентов с нарушениями функции почек при приеме терапевтических доз. Не наблюдалось развития лекарственной зависимости, синдрома отмены при применении этого лекарственного средства. Сведения о единичных случаях толерантности к фенибуту можно найти в литературных источниках.

Дети. Препарат можно применять у детей в возрасте от 8 лет.