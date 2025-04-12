Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Ноофен таблетки инструкция по применению
Состав
Фенибут - 250 мг
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Ноофен является производным ГАМК и фенилэтиламина.
Доминирующим является его антигипоксическое и антиамнестическое действие. Ноофен улучшает память и внимание, стимулируя процессы обучения, повышает физическую и умственную работоспособность. Психологические показатели (внимание, память, скорость и точность сенсорно-моторных реакций) под влиянием Ноофена улучшаются. Установлено, что Ноофен увеличивает энергетический потенциал нейрона за счет улучшения функций митохондрий.
Также Ноофен обладает транквилизирующими особенностями: устраняет психоэмоциональное напряжение, тревожность, страх, эмоциональную лабильность, раздражительность, улучшает сон; удлиняет и усиливает действие снотворных, наркотических, нейролептических и противосудорожных средств. Ноофен связывается в головном мозге исключительно с рецепторами ГАМК-β, поэтому проявляет умеренное успокаивающее действие, но не проявляет нежелательного седативного эффекта: сонливости, головокружения, снижения внимания и работоспособности.Препарат удлиняет латентный период и сокращает продолжительность и выраженность нистагма, обладает противоэпилептическим эффектом. Не влияет на холино- и адренорецепторы.
Ноофен заметно уменьшает проявления астении и вазовегетативные симптомы, в том числе головную боль, ощущение тяжести в голове. У больных с астенией и у эмоционально лабильных пациентов при применении Ноофена улучшается самочувствие без возбуждения. Фармакокинетика. Абсорбция и распределение. Препарат хорошо всасывается после приема внутрь и хорошо проникает во все ткани организма, хорошо проникает через ГЭБ (в ткань мозга проникает около 0,1% введенной дозы препарата, причем у лиц молодого и пожилого возраста в значительно большей степени). Наибольшее связывание фенибута происходит в печени (80%), оно не является специфическим.
Биотранформация и экскреция. 80–95% фенибута метаболизируется в печени, метаболиты фармакологически неактивны.
Распределяется в печени и почках равномерно, а в мозгу и крови — неравномерно. Через 3 ч умеренное количество введенного фенибута определяется в моче, в это же время концентрация препарата в ткани мозга не снижается, его выявляют в головном мозге еще через 6 ч. На следующий день после приема фенибут можно выявить только в моче; его определяют в моче еще через 2 дня после применения, однако определяемое количество составляет 5% введенной дозы. При повторном введении кумуляции не отмечают.
Показания Ноофен таблетки
астенические и тревожно-невротические состояния, беспокойство, страх, тревога. У лиц пожилого возраста — бессонница, ночное беспокойство. Профилактика стрессовых состояний перед операциями или болезненными диагностическими исследованиями. Болезнь Меньера, головокружение, связанное с дисфункцией вестибулярного аппарата различного происхождения. Профилактика кинетоза (специфическое состояние, характеризующееся тошнотой, рвотой, прострацией и вестибулярной дисфункцией, вызванное расположением в объекте, таком как корабль или самолет). У детей в возрасте 8–14 лет — заикание, энурез, тик. В качестве вспомогательного средства при лечении абстинентного синдрома при алкоголизме.
Применение Ноофен таблетки
Ноофен принимают внутрь до еды. Таблетку глотают целиком, запивая достаточным количеством воды.
При астенических и тревожно-невротических состояниях взрослым назначают по 250–500 мг (1–2 таблетки) 3 раза в сутки. Высшая разовая доза для взрослых — 750 мг, для пациентов пожилого возраста — 500 мг.
Курс лечения составляет 2–3 нед. В случае необходимости курс лечения можно продлить до 4–6 нед.
Детям в возрасте 8–14 лет — по 250 мг (1 таблетка) 3 раза в сутки. Курс лечения составляет 2–6 нед.
При головокружении, связанном с дисфункцией вестибулярного аппарата различного генеза, и при болезни Меньера. При дисфункции вестибулярного аппарата инфекционного происхождения и болезни Меньера в период обострения Ноофен таблетки назначают по 750 мг (3 таблетки) 3 раза в сутки в течение 5–7 дней, при уменьшении выраженности вестибулярных расстройств — по 250–500 мг (1–2 таблетки) 3 раза в сутки в течение 5–7 дней, а затем — 250 мг 1 раз в сутки в течение 5 дней. При относительно легком течении заболеваний Ноофен принимают по 250 мг (1 таблетка) 2 раза в сутки в течение 5–7 дней, затем — 250 мг 1 раз в сутки в течение 7–10 дней.
При головокружении, связанном с дисфункцией вестибулярного аппарата сосудистого и травматического генеза Ноофен назначают по 250 мг 3 раза в сутки в течение 12 дней.
Для профилактики кинетоза назначают в дозе 250–500 мг однократно за 1 ч до предполагаемого начала качки или при появлении первых симптомов укачивания.
Для купирования алкогольного абстинентного синдрома Ноофен в первые дни лечения назначают по 250–500 мг 3 раза в сутки и 750 мг на ночь с постепенным снижением суточной дозы до обычной для взрослых.
Пациенты с печеночной недостаточностью. У пациентов с печеночной недостаточностью высокие дозы могут вызвать гепатотоксичность. Этой группе пациентов назначают более низкие дозы.
Пациенты с почечной недостаточностью. Нет данных о неблагоприятном воздействии Ноофена на пациентов с нарушениями функции почек при приеме терапевтических доз. Не наблюдалось развития лекарственной зависимости, синдрома отмены при применении этого лекарственного средства. Сведения о единичных случаях толерантности к фенибуту можно найти в литературных источниках.
Дети. Препарат можно применять у детей в возрасте от 8 лет.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. ОПН. Период беременности и кормления грудью.
Побочные эффекты
Ноофен, как и другие лекарственные средства, может вызывать побочные реакции, хотя они проявляются не у всех пациентов.
Классификация побочных реакций по частоте развития: очень часто (≥1/10); часто (≥1/100 до <1/10); нечасто (≥1/1000 до <1/100); редко (≥1/10 000 до <1/1000); очень редко (<1/10 000); частота неизвестна (невозможно определить по доступным данным).
Со стороны нервной системы: частота неизвестна — сонливость (в начале лечения), головная боль и головокружение (в дозах выше 2 г/сут, при снижении дозы выраженность побочных эффектов уменьшается).
Со стороны ЖКТ: частота неизвестна — тошнота (в начале лечения), рвота, диарея, боль в эпигастральной области.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: частота неизвестна — гепатотоксичность (при длительном применении в высоких дозах).
Со стороны иммунной системы: частота неизвестна — аллергические реакции, включая крапивницу, эритему, сыпь, ангионевротический отек, отек лица, отек языка.
Нарушение психики: частота неизвестна — эмоциональная лабильность, нарушение сна (данные побочные реакции могут возникать у детей при применении лекарственного средства в несоответствии с инструкцией по применению).
Если во время лечения проявились побочные реакции, которые не указаны в инструкции, или любые из указанных побочных реакций выражены особенно сильно, следует обратиться к врачу.
Особые указания
следует соблюдать осторожность при назначении больным с патологией пищеварительного тракта. Для защиты слизистой оболочки от раздражающего действия фенибута этим пациентам назначают более низкие дозы.
При длительном применении контролируют клеточный состав крови, показатели функциональных печеночных проб.
Применение в период беременности и кормления грудью. Исследования на животных не выявили мутагенных, тератогенных или эмбриотоксических эффектов фенибута. Нет достаточных и хорошо контролируемых исследований безопасности применения фенибута у беременных. Поэтому применение Ноофена в период беременности и кормления грудью противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Больным, у которых отмечают сонливость, головокружение или другие нарушения со стороны ЦНС, во время лечения нельзя управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами.
Взаимодействия
Ноофен можно комбинировать с психотропными лекарственными средствами, снижая дозы Ноофена и применяемых с ним лекарственных средств.
Ноофен усиливает и продлевает действие снотворных, наркотических, нейролептических и противопаркинсонических лекарственных средств.
Передозировка
Ноофен малотоксичен, только в суточной дозе 7–14 г при длительном применении он может оказывать гепатотоксическое действие. Данные о передозировке отсутствуют.
Указанные дозы значительно превышают рекомендуемую (средняя терапевтическая суточная доза — 0,5–2,5 г).
Симптомы: сонливость, тошнота, рвота, головокружение.
При длительном применении высоких доз возможно развитие артериальной гипотензии, ОПН, эозинофилии и жировой дистрофии печени.
Лечение: промывание желудка, симптоматическая терапия. Специфический антидот отсутствует.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.