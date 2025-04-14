Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 286 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
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1030,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
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1125,05
Экономия при брони: -117,70 грн
1007,35 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1032,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1140,40
Экономия при брони: -113,78 грн
1026,62 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1054,90
Экономия при брони: -4,40 грн
1050,50 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1130,10
Экономия при брони: -79,60 грн
1050,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1089,68 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1049,80 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1115,90
Экономия при брони: -65,40 грн
1050,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1037,34 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1002,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1156,63
Экономия при брони: -129,69 грн
1026,94 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1051,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
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