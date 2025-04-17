Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1019,30
Экономия при брони: -4,10 грн
1015,20 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1006,00 грн
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
975,92
Экономия при брони: -29,28 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1115,90
Экономия при брони: -100,70 грн
1015,20 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1130,10
Экономия при брони: -114,90 грн
1015,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1123,46
Экономия при брони: -134,15 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1089,20
Экономия при брони: -74,00 грн
1015,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1059,82
Экономия при брони: -56,58 грн
1003,24 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1130,10
Экономия при брони: -114,90 грн
1015,20 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1173,04
Экономия при брони: -166,53 грн
1006,51 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1024,80
Экономия при брони: -9,60 грн
1015,20 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1067,21
Экономия при брони: -123,87 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
532,33
Экономия при брони: -32,16 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1008,00 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1130,10
Экономия при брони: -114,90 грн
1015,20 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
510,86
Экономия при брони: -16,13 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1130,10
Экономия при брони: -114,90 грн
1015,20 грн