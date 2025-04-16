Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 158 аптеках в Кривой Рог
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Святогеоргиевская, 23
0.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1089,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1193,27
Экономия при брони: -139,35 грн
1053,92 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1012,00
Экономия при брони: -104,00 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
553,62
Экономия при брони: -61,69 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1113,34
Экономия при брони: -129,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1175,83
Экономия при брони: -152,99 грн
1022,84 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1144,47
Экономия при брони: -128,70 грн
1015,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1188,30
Экономия при брони: -172,53 грн
1015,77 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1176,77
Экономия при брони: -140,37 грн
1036,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 26
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1036,43
Экономия при брони: -127,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
519,16
Экономия при брони: -64,56 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1113,58
Экономия при брони: -155,44 грн