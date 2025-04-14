Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 277 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1026,50 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1002,00 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1089,20 грн
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Колонтаевская
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
1.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
2.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1020,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1158,65
Экономия при брони: -83,71 грн
1074,94 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1136,42
Экономия при брони: -104,67 грн
1031,75 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1026,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1157,64
Экономия при брони: -125,89 грн
1031,75 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1089,20
Экономия при брони: -69,40 грн
1019,80 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1002,00 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1169,69
Экономия при брони: -102,05 грн
1067,64 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1185,54
Экономия при брони: -153,79 грн
1031,75 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1130,10
Экономия при брони: -110,30 грн
1019,80 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Старопортофранковская, 97
2.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
552,91
Экономия при брони: -58,23 грн