Олфа

16 препаратов
Адаптол®
Таблетки 500 мг №20
от 519,70 грн
в 983 аптеках
Нейромидин®
Таблетки 20 мг блистер №50
от 891,10 грн
в 853 аптеках
Этацизин
Таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
от 1113,88 грн
в 757 аптеках
Ноофен®
Таблетки 250 мг блистер №20
от 941,71 грн
в 742 аптеках
Фенкарол®
Таблетки 25 мг блистер №20
от 284,05 грн
в 546 аптеках
Нейромидин®
Раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
от 1285,80 грн
в 484 аптеках
Фенкарол®
Таблетки 50 мг блистер №30
от 570,95 грн
в 359 аптеках
Фенкарол®
Таблетки 10 мг №20
от 188,10 грн
в 342 аптеках
Нейромидин®
Раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
от 566,03 грн
в 165 аптеках
Гистафен
Таблетки 50 мг блистер №20
от 470,40 грн
в 10 аптеках
Ноофен® 500
Порошок для орального раствора 500 мг/1 доза пакетик 2.5 г №5
Нет в наличии
Ноофен® 100
Порошок для орального раствора 100 мг/1 доза пакетик 1 г №15
Нет в наличии
Фурамаг®
Капсулы 25 мг №30
Нет в наличии
Фурамаг®
Капсулы 50 мг блистер №30
Нет в наличии
Энтроп
Таблетки 100 мг блистер в пачке №10
Нет в наличии
Энтроп
Таблетки 100 мг блистер в пачке №20
Нет в наличии
