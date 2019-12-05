Киев
Олфа
16 препаратов
Адаптол®
Таблетки 500 мг №20
от
519,70
грн
в 983 аптеках
Нейромидин®
Таблетки 20 мг блистер №50
Олфа
от
891,10
грн
в 853 аптеках
Этацизин
Таблетки, покрытые оболочкой 50 мг блистер №50
от
1113,88
грн
в 757 аптеках
Ноофен®
Таблетки 250 мг блистер №20
Олфа
от
941,71
грн
в 742 аптеках
Фенкарол®
Таблетки 25 мг блистер №20
от
284,05
грн
в 546 аптеках
Нейромидин®
Раствор для инъекций 15 мг/мл ампула 1 мл №10
Олфа
от
1285,80
грн
в 484 аптеках
Фенкарол®
Таблетки 50 мг блистер №30
от
570,95
грн
в 359 аптеках
Фенкарол®
Таблетки 10 мг №20
от
188,10
грн
в 342 аптеках
Нейромидин®
Раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 1 мл №10
Олфа
от
566,03
грн
в 165 аптеках
Гистафен
Таблетки 50 мг блистер №20
Олайнфарм
от
470,40
грн
в 10 аптеках
Ноофен® 500
Порошок для орального раствора 500 мг/1 доза пакетик 2.5 г №5
Олфа
Нет в наличии
Ноофен® 100
Порошок для орального раствора 100 мг/1 доза пакетик 1 г №15
Олфа
Нет в наличии
Фурамаг®
Капсулы 25 мг №30
Олайнфарм
Нет в наличии
Фурамаг®
Капсулы 50 мг блистер №30
Олайнфарм
Нет в наличии
Энтроп
Таблетки 100 мг блистер в пачке №10
Олайнфарм
Нет в наличии
Энтроп
Таблетки 100 мг блистер в пачке №20
Олайнфарм
Нет в наличии
