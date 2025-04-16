Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1157,63
Экономия при брони: -112,07 грн
1045,56 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1130,10
Экономия при брони: -103,40 грн
1026,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1176,95
Экономия при брони: -142,61 грн
1034,34 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Мед-сервис
Николаев, ул. Сенная, 35/1
3.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1128,00 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Курортная, 8
3.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1003,50 грн
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1003,50 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1128,00
Экономия при брони: -101,30 грн
1026,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1192,70
Экономия при брони: -175,12 грн
1017,58 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1191,00
Экономия при брони: -179,80 грн
1011,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1115,90
Экономия при брони: -89,20 грн
1026,70 грн
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1089,90
Экономия при брони: -63,20 грн
1026,70 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1054,90
Экономия при брони: -28,20 грн
1026,70 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1201,63
Экономия при брони: -174,56 грн
1027,07 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1192,82
Экономия при брони: -189,41 грн
1003,41 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1173,27
Экономия при брони: -155,69 грн
1017,58 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1026,70 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1062,58 грн