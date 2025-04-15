Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 196 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1184,31
Экономия при брони: -152,56 грн
1031,75 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1205,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1089,20
Экономия при брони: -85,30 грн
1003,90 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1112,80 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1030,50 грн
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1045,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1089,90
Экономия при брони: -86,00 грн
1003,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1054,90
Экономия при брони: -51,00 грн
1003,90 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1185,63
Экономия при брони: -148,30 грн
1037,33 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1181,86
Экономия при брони: -114,22 грн
1067,64 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 22 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
544,60
Экономия при брони: -42,65 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1054,90
Экономия при брони: -51,00 грн
1003,90 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1089,20
Экономия при брони: -85,30 грн
1003,90 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Подорожник
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
560,55
Экономия при брони: -58,60 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1121,10
Экономия при брони: -117,20 грн
1003,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1115,90
Экономия при брони: -112,00 грн
1003,90 грн