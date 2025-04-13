Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 810 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1068,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1130,10
Экономия при брони: -81,30 грн
1048,80 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1115,90
Экономия при брони: -71,80 грн
1044,10 грн
Фармация
Закрыто
Открывается через 19 мин
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1389,10
Экономия при брони: -298,36 грн
1090,74 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1117,70
Экономия при брони: -40,62 грн
1077,08 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1133,15
Экономия при брони: -126,14 грн
1007,01 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
621,75
Экономия при брони: -133,52 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1017,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1146,82
Экономия при брони: -66,65 грн
1080,17 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1115,90
Экономия при брони: -71,80 грн
1044,10 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1030,50 грн