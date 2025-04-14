Ноофен® таблетки (Noophen® tablets)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 263 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1208,07
Экономия при брони: -140,43 грн
1067,64 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1191,67
Экономия при брони: -124,03 грн
1067,64 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1164,35
Экономия при брони: -73,62 грн
1090,73 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1188,07
Экономия при брони: -106,90 грн
1081,17 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1045,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
600,66
Экономия при брони: -79,22 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1170,33
Экономия при брони: -89,16 грн
1081,17 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1200,59
Экономия при брони: -115,34 грн
1085,25 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1174,83
Экономия при брони: -136,36 грн
1038,47 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1172,22
Экономия при брони: -129,34 грн
1042,88 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1193,50
Экономия при брони: -155,29 грн
1038,21 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1090,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
595,07
Экономия при брони: -51,31 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1018,90 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1089,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1111,27
Экономия при брони: -32,47 грн
1078,80 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Ноофен® таблетки 250 мг блистер №20
Олайнфарм
1170,14
Экономия при брони: -138,39 грн
1031,75 грн