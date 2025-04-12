Фитогепатол (Phytohepatol)
Фитогепатол инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 г сбора содержит ромашки цветков (Matricariae flores) 230 мг, мяты перечной листья (Menthae piperitae folia) 230 мг, календулы цветков (Calendulae flores) 230 мг, тысячелистника травы (Millefolii herba) 230 мг, пижмы цветков (Tanaceti flores ) 80 мг.
Лекарственная форма
Сбор.
Измельченное сырье: смесь неоднородных кусочков желтовато-зеленого цвета с белыми, желтыми, желтовато-оранжевыми, серовато-зелеными, коричневато-зелеными вкраплениями;
порошок крупный: смесь неоднородных кусочков желтовато-коричневого цвета с белыми, желтыми, желтовато-оранжевыми, серовато-зелеными и зелеными вкраплениями.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при билиарной патологии. Код АТС А05А Х.
Препарат оказывает желчегонное, гепатопротекторное, противовоспалительное, противомикробное, спазмолитическое действие, усиливает процессы регенерации клеток.
Показания
В комплексной терапии заболеваний печени и желчного пузыря (хронического некалькулезного холецистита, холангита, дискинезии желчевыводящих путей).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, калькулезный холецистит.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не описано.
Способ применения и дозы
2 столовые ложки сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать к процеженному отвару. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл.
Принимать в теплом виде по ½-⅓ стакана 3 раза в день за 30 мин до еды в течение 2–4 недель.
Перед применением отвар взболтать.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Фильтр-пакеты отжать. Объем водной вытяжки довести кипяченой водой до 100 мл.
Принимать по 100 мл 3 раза в сутки (максимальная суточная доза) за 30 мин до еды в течение 2–4 недель.
Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2–8 °С) не более 2 суток.
Дети
Препарат не рекомендуется применять без консультации врача детям в возрасте младше 12 лет в связи с отсутствием достаточных данных клинического наблюдения.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции, изжога.
В случае появления побочных реакций следует проконсультироваться с врачом.
Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 г в пачках с внутренним пакетом; по 1,5 г в фильтр-пакете; по 20 фильтр-пакетов в пачке или в пачке с внутренним пакетом.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЗАО «Лектравы».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 10001, Житомирская обл., г. Житомир, шоссе Киевское, д. 21.