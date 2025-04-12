2 столовые ложки сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 15 мин. Охладить при комнатной температуре 45 мин, процедить, остаток отжать к процеженному отвару. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл.

Принимать в теплом виде по ½-⅓ стакана 3 раза в день за 30 мин до еды в течение 2–4 недель.

Перед применением отвар взболтать.

2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 15 мин. Фильтр-пакеты отжать. Объем водной вытяжки довести кипяченой водой до 100 мл.

Принимать по 100 мл 3 раза в сутки (максимальная суточная доза) за 30 мин до еды в течение 2–4 недель.

Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2–8 °С) не более 2 суток.