Фитогепатол (Phytohepatol)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
3.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
3.4 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,31
Экономия при брони: -4,44 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 2-А
5.4 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
104,14
Экономия при брони: -10,14 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
98,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через null мин
Запорожье, ул. Сорочинская, 7
10.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 30 мин
Запорожье, ул. Сорочинская, 5
10.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
В городах рядом
Мед-сервис
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
61.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
61.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,30
Экономия при брони: -9,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
65.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Днепр, ул. Независимости, 17
65.3 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 30 мин
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188-А
65.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, ул. Усова, 47-А
66.3 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
104,10
Экономия при брони: -11,50 грн
Мед-сервис
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
67.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 30 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
68.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"