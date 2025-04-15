Фитогепатол (Phytohepatol)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 13
4.5 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Независимости, 17
5.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Новокрымская, 4-К
5.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, перек. Яворницкого Дмитрия / Воскресенская, 60/10
6.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
6.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
6.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 20
7.5 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
8.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Паникахи, 36-К
9.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,30
Экономия при брони: -9,90 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
9.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Конституции, 17-Г
21.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, просп. Свободы, 59
26.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Каменское, просп. Свободы, 32-Г
26.4 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
104,10
Экономия при брони: -11,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 2-Е
26.4 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
26.9 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Каменское, бульв. Строителей, 7
32.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
104,14
Экономия при брони: -10,14 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
64.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Павлоград, ул. Полтавская, 129/5
67.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"