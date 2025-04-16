Фитогепатол (Phytohepatol)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
4.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Очаков, ул. Торговая, 30
48.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 24 мин
Южное, просп. Мира, 19-Е
75.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 24 мин
Березнеговатое, ул. Мира, 77
77.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Палия Семена, 119
98.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
98.5 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Открыто
Закроется через 24 мин
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
99.3 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
104,10
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется через 24 мин
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
107.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
107.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
105,30
Экономия при брони: -16,20 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется через 24 мин
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
107.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 24 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
108.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мелисса
Открыто
Закроется через 24 мин
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
109.3 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Адмирал
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
109.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 24 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
111.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"