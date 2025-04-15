Фитогепатол (Phytohepatol)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Львов
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
104,10
Экономия при брони: -9,60 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Кульпарковская, 172-А
3.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, просп. Красной Калины, 36
5.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358
5.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Львов, просп. Красной Калины, 92
6.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
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Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Щирец, ул. Княжеская, 2
24.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,54
Экономия при брони: -1,06 грн
Пульс
Городок, ул. Львовская, 31
26.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
33.3 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
104,09
Экономия при брони: -1,49 грн
Семейная аптека
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
41.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
42.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
102,85
Экономия при брони: -0,73 грн
Здорова родина
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
46.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
98,33
Экономия при брони: -0,89 грн
Здорова родина
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
53.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
103,02
Экономия при брони: -1,40 грн
Пульс
Золочев, ул. Бандеры Степана, 1-А
63.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Шептицкий, просп. Шевченко Тараса, 16
63.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Шептицкий, ул. Шухевича, 12-А
64.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Шептицкий, ул. Стуса Василия, 53
64.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"