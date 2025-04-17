Фитогепатол (Phytohepatol)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Винница
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 26
1.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
5.5 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Юности, 20/73
6.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
В городах рядом
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Калиновка, ул. Независимости, 18
24.5 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Литин, ул. Соборная, 33
31.3 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
103,75
Экономия при брони: -0,37 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 288-Е
33.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, перек. Хмельницкого Богдана / Одесская, 4/1
35.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Немиров, ул. Костельная, 96
38.5 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
1 социальна аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Ильинцы, ул. Европейская, 5
53.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
56.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
58.5 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
59.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 13-А
73.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Житомирская, 29
74.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Деражня, ул. Майдан Привокзальный, 1/1
77.3 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,54
Экономия при брони: -0,33 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Томашполь, ул. Гаврилюка Игоря, 1
77.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 34
80.5 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"