Фитогепатол (Phytohepatol)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
104,20
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Виталюкс
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Фармация
Киев, ул. Лаврская, 8
2.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
105,20
Экономия при брони: -22,53 грн
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Брюллова, 1-А
3.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Карела Чапека, 4
3.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Ощад аптека
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,30
Экономия при брони: -14,70 грн
Подорожник
Киев, просп. Берестейский, 26-А
3.9 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
104,10
Экономия при брони: -12,50 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, ул. Большая Васильковская, 143/2
4.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Науки, 4
5.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Киев, перек. Русановская / Русановский, 8/2
5.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека tas
Киев, ул. Саперно-Слободская, 10
5.3 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"