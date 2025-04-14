Киев
Фитогепатол (Phytohepatol)

Фитогепатол (Phytohepatol)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 13 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
82,90 грн
Мелисса
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,30 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,60 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,74 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
93,10 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 53
5.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,20 грн
Адмирал
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
6.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,30 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 11-Г
10.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,20 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Героев обороны Одессы, 84/86
12.9 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
104,10
Экономия при брони: -7,70 грн
96,40 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 119
13.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,20 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 1
14.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,20 грн
В городах рядом
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Южное, просп. Мира, 19-Е
35.3 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
90,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 16:00
Очаков, ул. Торговая, 30
67.3 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
66,73 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
108.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
42,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 22:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
111.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 19:30
Николаев, ул. Кропивницкого Марка, 44-А
112.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
78,74 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
114.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
101,77 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Доманевка, ул. Центральная, 66-А
129.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
105,30
Экономия при брони: -12,70 грн
92,60 грн
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