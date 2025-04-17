Фитогепатол (Phytohepatol)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,30
Экономия при брони: -13,30 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
В городах рядом
Городская семейная аптека
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,30
Экономия при брони: -13,30 грн
Ощад аптека
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 71
73.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
114.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 243
114.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Біла ромашка
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,33
Экономия при брони: -2,59 грн
Бажаемо здоровья
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Радунская, 30
118.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Радунская, 5-А
118.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Киев, ул. Закревского Николая, 21
121.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,86
Экономия при брони: -0,58 грн
Здорова родина
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
121.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,30
Экономия при брони: -16,80 грн
Здорова родина
Киев, просп. Оболонский, 21
122.5 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
122.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"