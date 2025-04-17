Киев
Фитогепатол (Phytohepatol)

Фитогепатол (Phytohepatol)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Чернигов
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,30
Экономия при брони: -13,30 грн
93,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,60 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 161
2.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
31,89 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 43
2.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
32,30 грн
В городах рядом
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,30
Экономия при брони: -13,30 грн
93,00 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Корюковка, ул. Шевченко Тараса, 71
73.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
71,90 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
104,20 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
114.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
100,89 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
114.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,60 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 91/29-А
117.4 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,33
Экономия при брони: -2,59 грн
83,74 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 60/10
117.9 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
78,74 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Радунская, 30
118.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
86,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Радунская, 5-А
118.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,70 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Закревского Николая, 21
121.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,86
Экономия при брони: -0,58 грн
87,28 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
121.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
104,05 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,30
Экономия при брони: -16,80 грн
89,50 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 21
122.5 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,48 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Черных Запорожцев, 21
122.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
78,74 грн
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