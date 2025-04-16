Фитогепатол (Phytohepatol)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
3.3 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
98,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Вечернекутская, 1
5.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 6-А
12.5 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 7-А
30.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
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Мед-сервис
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Березнеговатое, ул. Мира, 77
78.1 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Вольногорск, ул. Центральная, 49
78.8 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Никополь, ул. Шевченко Тараса, 188-А
84.2 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Никополь, ул. Усова, 47-А
85.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
104,10
Экономия при брони: -11,50 грн
Мед-сервис
Александрия, просп. Соборный, 122-А
86.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
108.7 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Державности, 24-Ж
109.3 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Каменское, просп. Шевченко Тараса, 13
113.0 км
Фитогепатол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"