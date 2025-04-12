Унилат (Unilat)
Унилат инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 мл раствора содержит латанопроста 50 мкг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, натрия дигидрофосфат моногидрат, натрия гидрофосфат безводный, бензалкония хлорид, кислота хлористоводородная концентрированная, натрия гидроксид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Капли глазные.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, бесцветный раствор без механических включений.
Фармакотерапевтическая группа
Офтальмологические средства. Противоглаукомные средства и миотические средства. Аналоги простагландинов. Латанопрост.
Код АТС S01E E01.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Действующее вещество латанопрост, аналог простагландина F2a, является селективным агонистом простаноидного рецептора FP, который снижает внутриглазное давление путем увеличения оттока водянистой влаги. Снижение внутриглазного давления у человека начинается примерно через 3–4 часа после введения препарата, а максимальный эффект отмечается через 8–12 часов. Гипотензивное действие продолжается в течение не менее 24 часов.
Базовые исследования показали, что препарат эффективен в качестве монотерапии. Кроме того, были проведены клинические исследования комбинированного применения препарата, которые показали, что латанопрост эффективен в комбинации с блокаторами β-адренорецепторов (тимолол). Краткосрочные (1 или 2 недели) исследования показывают, что действие латанопроста является аддитивным при применении его в комбинации с адренергическими агонистами (дипивалил эпинефрина), пероральными ингибиторами карбоангидразы (ацетазоламид) и по меньшей мере частично аддитивным при применении с холинергическими агонистами (пилокарпин).
Клинические исследования показали, что латанопрост не влияет значительным образом на продуцирование внутриглазной жидкости. Не было выявлено никакого влияния латанопроста на гематоофтальмологический барьер.
Латанопрост не вызывал утечки флуоресцеина в заднем сегменте псевдофакических глаз человека в течение краткосрочного лечения.
Не было выявлено каких-либо значимого фармакологического воздействия латанопроста в клинических дозах на сердечно-сосудистую и дыхательную системы.
Дети
Эффективность применения препарата пациентам детского возраста (≤18 лет) была продемонстрирована в 12-недельном двойном маскированном клиническом исследовании латанопроста по сравнению с тимололом с участием 107 пациентов, которым был поставлен диагноз внутриглазная гипертензия и детская глаукома. В этом исследовании гестационный возраст новорожденных составлял не менее 36 недель. Пациенты получали 0,005% латанопрост 1 раз в сутки или 0,5% тимолол (или на выбор 0,25% для пациентов в возрасте до 3 лет) 2 раза в сутки. Первичной конечной точкой эффективности было среднее снижение внутриглазного давления (ВГД) относительно исходного значения на 12-й неделе исследования. Средние показатели снижения ВГД в группах пациентов, получавших латанопрост и тимолол, были подобными. Во всех исследуемых возрастных группах (в возрасте от рождения до 3 лет, от 3 до 12 лет и от 12 до 18 лет) показатели среднего снижения ВГД на 12-й неделе исследования у пациентов, получавших латанопрост, и пациентов, получавших тимолол, были подобными. Однако данные эффективности латанопроста в возрастной группе пациентов от рождения до 3 лет были получены только для 13 пациентов и не было показано никакой значимой эффективности у 4 пациентов, которые представляли в клиническом исследовании возрастную группу от рождения до 1 года. Данные по применению недоношенным новорожденным детям (рожденным раньше 36 недели беременности) отсутствуют.
Показатели снижения ВГД в подгруппе пациентов с первичной врожденной глаукомой/глаукомой младенцев (ПВГ) были сходными у пациентов, получавших латанопрост, и пациентов, получавших тимолол. Результаты в подгруппе не-ПВГ (т.е. пациентов, которые имели, например, ювенильную открытоугольную глаукому, афакическую глаукому) и больных ПВГ были подобными.
Влияние на ВГД проявлялось после первой недели лечения (см. таблицу) и сохранялось в течение 12 недель исследования, так же, как и у взрослых.
|Снижение ВГД (мм рт. ст.) на 12-й неделе исследования в зависимости от группы активного лечения и начального диагноза
|Показатель
Латанопрост
N=53
Тимолол
N=54
Среднее начальное значение (СО)
Изменение на 12-й неделе в сравнении со средним начальным значением† (СО)
27,3 (0,75)
-7,18 (0,81)
27,8 (0,84)
-5,72 (0,81)
|p-значение в сравнении с тимололом
|0,2056
|Показатель
ПВГ
N=28
Не-ПВГ
N=25
ПВГ
N=26
Не-ПВГ
N=28
|Среднее начальное значение (СО)
|26,5 (0,72)
|28,2 (1,37)
|26,3 (0,95)
|29,1 (1,33)
|Изменение на 12-й неделе в сравнении со средним начальным значением* (СО)
|-5,90 (0,98)
|-8,66 (1,25)
|-5,34 (1,02)
|-6,02 (1,18)
|p-значение в сравнении с тимололом
|0,6957
|0,1317
СО — стандартная ошибка.
* Скорректированный расчетный показатель на основе модели ковариационного анализа (ANCOVA).
Фармакокинетика.
Всасывание
Латанопрост (молекулярная масса 432,58) — это изопропиловый эфир активного вещества, то есть пролекарства, которое само по себе неактивно, но после гидролиза с образованием кислоты латанопроста он становится биологически активным.
Пролекарство хорошо проникает через роговицу, и все лекарства, которые попадают во внутриглазную жидкость, гидролизуются при прохождении через роговицу.
Распределение
Исследования у человека показали, что у человека максимальная концентрация во внутриглазной жидкости достигается через 2 часа после местного применения.
Биотрансформация и выведение
В глазу практически не происходит метаболизма кислоты латанопроста. Основной метаболизм препарата происходит в печени. У человека период полувыведения составляет 17 минут.
Проводилось открытое исследование фармакокинетики концентраций кислоты латанопроста в плазме крови у взрослых пациентов и пациентов детского возраста (в возрасте от новорожденных до детей до 18 лет) с внутриглазной гипертензией и глаукомой. Пациенты во всех возрастных группах получали лечение 0,005% латанопростом по одной капле в каждый глаз в течение минимум 2 недель. Системное воздействие кислоты латанопроста было примерно вдвое выше у пациентов в возрасте от 3 до < 12 лет и в 6 раз выше у детей в возрасте до 3 лет, чем у взрослых пациентов, но при этом сохранялся широкий резерв безопасности препарата в отношении возникновения системных побочных эффектов. Медиана времени, необходимого для достижения максимальной концентрации препарата в плазме, составляла 5 минут после применения дозы во всех возрастных группах. Медиана периода полувыведения препарата из плазмы была небольшой (менее 20 минут), подобной для детей и взрослых пациентов, что обусловливало отсутствие накопления кислоты латанопроста в системе кровообращения в условиях устойчивого равновесия.
Препарат можно применять пациентам детского возраста в такой же дозировке, как и взрослым.
Данные по эффективности и безопасности применения препарата в возрастной группе младше 1 года очень ограничены (4 пациента) (см. раздел «Фармакологические свойства»). Отсутствуют доступные данные по применению недоношенным младенцам (рожденным раньше 36-й недели беременности).
У детей возрастной группы от рождения до 3 лет, страдающих главным образом первичной врожденной глаукомой, хирургическое вмешательство (например, трабекулотомия/гониотомия) остается методом первой линии.
Долгосрочная безопасность применения препарата у детей не установлена.
В двух краткосрочных клинических исследованиях (≤ 12 недель), в которых принимали участие 93 (25 и 68) пациента детского возраста, профиль безопасности препарата был подобным таковому у взрослых и не было обнаружено новых нежелательных явлений. Краткосрочные профили безопасности в различных подгруппах пациентов детского возраста были также подобными (см. раздел «Фармакологические свойства»). У пациентов детского возраста чаще, чем у взрослых, наблюдаются такие побочные явления: назофарингит и повышение температуры тела.
Отчет о подозреваемых побочных реакциях
Отчет о подозреваемых побочных реакциях после регистрации лекарственного средства имеет важное значение. Это позволяет осуществлять непрерывный мониторинг соотношения риск/польза для лекарственного средства. Квалифицированных работников в сфере здравоохранения просят отчитываться о любых подозреваемых нежелательных реакциях.
Показания
Снижение повышенного внутриглазного давления у пациентов с открытоугольной глаукомой и повышенным внутриглазным давлением.
Снижение повышенного внутриглазного давления у пациентов детского возраста с повышенным внутриглазным давлением и детской глаукомой.
Противопоказания
Известная гиперчувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Исчерпывающие данные о взаимодействии с другими лекарственными средствами отсутствуют. Сообщалось о парадоксальном повышении внутриглазного давления после одновременного глазного применения двух аналогов простагландинов. Поэтому не рекомендуется применять одновременно два или более простагландина, аналоги простагландинов или их производных.
Исследование взаимодействия лекарственных средств проводили только с участием взрослых пациентов.
Особенности применения
Препарат может вызвать постепенное изменение цвета глаз за счет увеличения количества коричневого пигмента в радужной оболочке глаза. До начала лечения следует проинформировать пациентов о возможности перманентного изменения цвета глаз. Лечение только одного глаза может привести к перманентной гетерохромии.
Изменение цвета глаз наблюдается преимущественно у больных со смешанной окраской радужной оболочки, например сине-коричневая, серо-коричневая, желто-коричневая или зелено-коричневая. В исследованиях латанопроста появление изменения цвета обычно происходило в течение первых 8 месяцев лечения, редко — в течение второго или третьего года, но не наблюдалась после четвертого года лечения. Прогрессирование пигментации радужной оболочки со временем снижается и стабилизируется через 5 лет. Эффект усиления пигментации после 5 лет лечения не оценивался. В открытом 5-летнем исследовании безопасности латанопроста у 33% пациентов было зарегистрировано усиление пигментации радужной оболочки глаза (см. раздел «Побочные реакции»). Изменения цвета радужки в большинстве случаев незначительны и часто незаметны с клинической точки зрения. Частота случаев у пациентов со смешанным цветом радужки колебалась от 7 до 85%, причем пациенты с желто-коричневым цветом радужки имели наибольшую частоту. Изменение цвета глаза не наблюдалась у пациентов с однородным голубым цветом глаз и было редким у пациентов с однородным серым, зеленым или коричневым цветом глаз.
Изменение цвета происходит из-за повышения содержания меланина в стромальных меланоцитах радужки, а не из-за увеличения количества меланоцитов. Обычно, коричневая пигментация вокруг зрачка распространяется концентрически в направлении периферии пораженного глаза, однако вся радужная оболочка или ее части могут приобретать более коричневый цвет. После прекращения лечения дальнейшее усиление коричневой пигментации радужки не наблюдалось. До сих пор в клинических исследованиях не было получено данных, что это явление связано с какими-либо симптомами или патологическими изменениями.
При наличии невусов или веснушек на радужной оболочке не отмечалось их изменения под влиянием терапии. В клинических исследованиях не наблюдалось накопления пигмента в трабекулярной сетке или в любом другом отделе передней камеры глаза. Результаты 5 лет клинического применения препарата указывают на то, что увеличение пигментации радужной оболочки не вызывает клинических осложнений и применение препарата можно продолжать в случае изменения пигментации радужки. Однако пациентам следует проходить регулярные обследования и, если клиническая ситуация того потребует, лечение следует прекратить.
Опыт применения препарата ограничен при хронической закрытоугольной глаукоме, открытоугольной глаукоме у пациентов с псевдофакией, а также при пигментной глаукоме. В настоящее время отсутствуют данные о применении препарата при воспалительной и неоваскулярной глаукоме или при воспалительных заболеваниях глаз. Препарат не оказывает или оказывает незначительное влияние на зрачок, однако данные о применении препарата при острых приступах закрытоугольной глаукомы отсутствуют. В связи с этим при таких состояниях рекомендуется применять латанопрост с осторожностью, пока не будет получено больше данных.
Данные исследования по применению препарата во время периоперационного периода при хирургическом лечении катаракты ограничены. Таким пациентам латанопрост следует применять с осторожностью.
Препарат следует применять с осторожностью пациентам с герпетическим кератитом в анамнезе, но его применения следует избегать в случае активного кератита, вызванного вирусом простого герпеса, и пациентам с рецидивирующим герпетическим кератитом в анамнезе, особенно связанным с аналогами простагландинов.
Поступали сообщения о случаях макулярного отека (см. раздел «Побочные реакции»), главным образом у пациентов с афакией, у пациентов с псевдофакией и разрывом задней капсулы хрусталика или переднекамерными линзами, а также у пациентов с известными факторами риска кистозного макулярного отека (такими как диабетическая ретинопатия и окклюзия вен сетчатки). Латанопрост следует с осторожностью применять пациентам с афакией, пациентам с псевдофакией и разрывом задней капсулы хрусталика или переднекамерными линзами, или пациентам с известными факторами риска кистозного макулярного отека.
Препарат можно применять с осторожностью пациентам с известными факторами риска развития ирита/увеита.
Опыт применения препарата пациентам с бронхиальной астмой ограничен, хотя в течение пострегистрационного периода сообщали о некоторых случаях обострения бронхиальной астмы и/или одышки. Пока не накоплено достаточного клинического опыта, назначать пациентам с бронхиальной астмой следует с осторожностью, см. также раздел «Побочные реакции».
Наблюдались изменения цвета кожи в периорбитальной области, причем большинство случаев отмечено у японских пациентов. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что изменение окраски кожи в периорбитальной области не является постоянным, и в некоторых случаях оно исчезало при продолжении лечения препаратом.
Латанопрост может постепенно изменять ресницы и пушковые волосы вокруг глаза, в который вводился препарат, а также в прилегающих участках; к этим изменениям относятся увеличение длины, толщины, пигментации и количества волос в ресницах или пушковых волос, а также рост ресниц в неправильном направлении. Изменения в ресницах являются обратимыми и исчезают после прекращения применения препарата.
Консервант. Препарат содержит бензалкония хлорид, который часто используется как консервант в офтальмологических препаратах. Разницы в профиле побочных эффектов у детей по сравнению со взрослыми в соответствии с ограниченными имеющимися данными нет. В целом, однако, реакция глаз на раздражитель у детей сильнее, чем у взрослых. Из-за раздражения возможно нарушение режима лечения у детей. Поступали сообщения, что бензалкония хлорид вызывал раздражение глаза, симптом сухого глаза и может влиять на слезную пленку и при повреждении роговицы. При длительном применении необходимо осуществлять тщательный мониторинг состояния пациентов.
Контактные линзы. Контактные линзы могут абсорбировать бензалкония хлорид, поэтому их следует снимать перед применением препарата, но можно одевать через 15 минут (см. раздел «Способ применения и дозы»).
Способ применения и дозы
Рекомендуемая доза для взрослых, в том числе для лиц пожилого возраста.
Рекомендуемая терапия: по 1 капле в пораженный глаз 1 раз в сутки. Оптимальный эффект достигается при применении препарата вечером.
Латанопрост не следует применять чаще, чем 1 раз в сутки, поскольку показано, что при частом применении уменьшается эффективность снижения внутриглазного давления.
В случае пропуска дозы следует продолжить лечение, приняв следующую дозу в обычное время.
Способ применения.
Как и для любых капель глазных, для уменьшения возможной системной абсорбции при закапывании рекомендуется в течение 1 минуты сжимать слезный мешок в области медиального угла глаза (окклюзия слезных точек). Это необходимо делать сразу же после закапывания каждой капли.
Перед закапыванием капель глазных следует снимать контактные линзы, одевать их снова можно через 15 минут.
При применении нескольких офтальмологических средств местного действия препараты следует применять с интервалом не менее 5 минут.
Побочные реакции
Большинство нежелательных явлений связано с органами зрения. В открытом 5-летнем исследовании безопасности латанопроста у 33% пациентов было зарегистрировано изменение пигментации радужной оболочки (см. раздел «Особенности применения»), другие нежелательные явления, связанные с органами зрения, обычно временные и возникают при введении препарата.
Нежелательные явления разделены на категории в зависимости от частоты, с которой они встречаются, следующим образом: очень часто (≥ 1/10), часто (≥ 1/100, <1/10), нечасто (≥ 1/1000, <1/100 ), редко (≥ 1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000), частота неизвестна (нельзя установить на основании имеющихся данных).
Инфекционные и паразитарные заболевания
Редко: герпетический кератит*§.
Со стороны нервной системы
Нечасто: головная боль*; головокружение*.
Со стороны органов зрения
Очень часто: гиперпигментация радужной оболочки; легкая или умеренная гиперемия конъюнктивы; раздражение глаза (жжение с ощущением песка в глазах, зуд, жжение и ощущение инородного тела в глазу); изменения в ресницах и пушковых волосах век (увеличение длины, толщины, пигментации и количества ресниц).
Часто: точечный кератит, преимущественно бессимптомный; блефарит; боль в глазах; фотофобия; конъюнктивит*.
Нечасто: отек век, сухость глаз; кератит*; нечеткость зрения; макулярный отек, включая кистозный макулярный отек*; увеит*.
Редко: ирит*; отек роговицы*; эрозия роговицы; периорбитальный отек; трихиаз*; дистихиаз; киста радужной оболочки*§; местная кожная реакция на веках; потемнение пальпебральной кожи век; псевдопемфигоид глазной конъюнктивы*§.
Очень редко: периорбитальные изменения и изменения век, приводящие к углублению складки век.
Со стороны сердца
Нечасто: стенокардия; учащенное сердцебиение*.
Очень редко: нестабильная стенокардия.
Со стороны респираторной системы, органов грудной клетки и средостения
Нечасто: бронхиальная астма*; одышка*.
Редко: обострение бронхиальной астмы.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки
Нечасто: сыпь на коже.
Редко: зуд.
Со стороны опорно-двигательного аппарата и соединительной ткани
Нечасто: миалгия*, артралгия*.
Общие нарушения и реакции в месте введения
Нечасто: боль в груди*.
* Побочная реакция на препарат, обнаруженная в послерегистрационный период.
§ Частота побочных реакций на препарат оценивалась по «Правилу трех».
О случаях кальцификации роговицы в связи с приемом глазных капель, содержащих фосфат, некоторыми пациентами, у которых была значительно повреждена роговица, сообщали очень редко.
Срок годности
2 года.
Срок хранения препарата после первого вскрытия флакона составляет 28 суток.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте в оригинальной упаковке.
До первого вскрытия: хранить при температуре +2 °C — 8 °C. Не замораживать.
После первого вскрытия: хранить при температуре не выше 25 °C.
После первого вскрытия хранить не более 28 суток.
Упаковка
По 2,5 мл во флаконе-капельнице. По 1 флакону-капельнице в картонной упаковке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ООО «УНИМЕД ФАРМА»/«UNIMED PHARMA Ltd.».