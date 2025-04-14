Одесса (адрес не указан)
Доступно в 62 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
269,48
Экономия при брони: -20,57 грн
Подорожник
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
250,80
Экономия при брони: -2,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
285,47
Экономия при брони: -17,51 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
3.6 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
267,08
Экономия при брони: -18,20 грн
Аптека копейка
Одесса, ул. Преображенская, 83
3.7 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
280,86
Экономия при брони: -18,55 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Строкатой Нины, 33
3.7 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
3.9 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
250,80
Экономия при брони: -2,20 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
261,54
Экономия при брони: -21,14 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека tas
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 71
4.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
280,40
Экономия при брони: -10,21 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
4.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Одесса, ул. Вадатурского Алексея, 57
5.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma