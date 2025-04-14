Харьков (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках в Харьков
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
280,00
Экономия при брони: -9,81 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
274,37
Экономия при брони: -25,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
278,62
Экономия при брони: -25,11 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
283,64
Экономия при брони: -23,49 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
283,34
Экономия при брони: -18,54 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
279,12
Экономия при брони: -17,77 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
294,53
Экономия при брони: -19,19 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
279,47
Экономия при брони: -21,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
271,58
Экономия при брони: -13,06 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
287,89
Экономия при брони: -16,65 грн