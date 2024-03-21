ЛАТАНОПРОСТ (LATANOPROSTUM)

латанопрост может вызывать постепенное изменение цвета глаз за счет увеличения количества коричневого пигмента в радужной оболочке. Этот эффект отличается преимущественно у больных со смешанной окраской радужной оболочки, например сине-коричневой, серо-коричневой, зелено-коричневой или желто-коричневой, что объясняется увеличением содержания меланина в меланоцитах стромы. Обычно коричневая пигментация распространяется концентрически вокруг зрачка к периферии радужной оболочки глаз, при этом вся радужная оболочка или ее части могут окрашиваться в более интенсивный коричневый цвет. Результаты клинического исследования свидетельствуют, что у пациентов с равномерно окрашенными глазами синего, серого, зеленого или коричневого цвета изменения цвета глаз после 2 лет лечения наблюдались очень редко.

Изменения цвета радужной оболочки развиваются медленно и могут оставаться незаметными в течение нескольких месяцев и даже лет. В ходе клинических исследований выявлено, что изменение цвета не сопровождается какими-либо симптомами или патологическими изменениями. После отмены латанопроста не наблюдалось дальнейшего увеличения количества коричневого пигмента, однако уже развившееся изменение цвета может быть необратимым. До тех пор, пока не будут получены результаты длительных исследований, больным со смешанной окраской радужной оболочки рекомендуется назначать латанопрост только в том случае, если другие лекарственные средства, понижающие внутриглазное давление, недостаточно эффективны или плохо переносятся.

При наличии невусов или лентиго на радужной оболочке не отмечено их изменения под влиянием терапии латанопростом.

В ходе клинических исследований не отмечено накопления пигмента в трабекулярной сети или в каком-либо другом отделе передней камеры глаза.

До начала лечения больных следует проинформировать о возможности изменения цвета глаз. Лечение одного глаза может привести к постоянной гетерохромии.

В настоящее время отсутствуют данные о применении латанопроста при воспалительных заболеваниях глаз, при воспалительной, неоваскулярной, закрытоугольной и врожденной глаукоме; существует незначительный опыт по применению латанопроста при открытоугольной глаукоме у больных с псевдофакией, а также при пигментной глаукоме. Латанопрост не оказывает или оказывает незначительное действие на зрачок, однако не получено данных о его действии при остром приступе закрытоугольной глаукомы. Поэтому до тех пор, пока не накоплен достаточный клинический опыт, латанопрост рекомендуется применять с осторожностью при указанных состояниях.

Латанопрост не оказывает тератогенного действия. Латанопрост и его метаболиты могут проникать в грудное молоко, поэтому женщинам, кормящим грудью, его следует назначать с осторожностью.

При применении латанопроста (как и других офтальмологических средств) может развиться кратковременное ощущение пелены перед глазами.

Безопасность и эффективность применения латанопроста у детей не установлены.