Киев (адрес не указан)
Доступно в 293 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
275,04
Экономия при брони: -8,73 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
287,96
Экономия при брони: -17,77 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 21
1.6 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
262,97
Экономия при брони: -10,84 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
254,19
Экономия при брони: -11,52 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
267,31
Экономия при брони: -9,74 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Мазепы Ивана, 3
1.9 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
275,85
Экономия при брони: -18,28 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
274,94
Экономия при брони: -8,63 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
260,44
Экономия при брони: -9,51 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Омельяновича-Павленко Михаила, 7
2.3 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
274,38
Экономия при брони: -16,81 грн