Николаев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Николаев
Бажаемо здоровья
Николаев, ул. Озерная, 13-В/4
3.4 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
287,53
Экономия при брони: -15,43 грн
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
279,47
Экономия при брони: -17,49 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
4.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Медпрепараты
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, просп. Мира, 17
5.4 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
281,11
Экономия при брони: -9,01 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 55 мин
Николаев, просп. Мира, 56-Б/2
5.7 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
273,20
Экономия при брони: -13,82 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311/5
8.6 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
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Закрыто
Открывается в 07:30
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 19
54.4 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. Святых Кирилла и Мефодия, 15/2
54.5 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
281,56
Экономия при брони: -19,39 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Заменгофа Людвика, 1
54.9 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
267,65
Экономия при брони: -8,27 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 2
55.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
274,02
Экономия при брони: -18,32 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Комкова, 92
55.9 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 9
56.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
284,74
Экономия при брони: -24,04 грн
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 12
56.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Покрышева, 18
56.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 16
56.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
283,60
Экономия при брони: -22,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Стретенская, 21
56.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
272,78
Экономия при брони: -20,18 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 24-Г
56.4 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
288,56
Экономия при брони: -16,46 грн