Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Чернигов
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 13
1.7 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
275,29
Экономия при брони: -24,22 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека 9-1-1
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 14
3.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
В городах рядом
Аптека копейка
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
273,57
Экономия при брони: -14,19 грн
Аптека твоей родини
Козелец, ул. Лоскота Евгения, 12-Б
65.9 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Вета
Семиполки, шоссе Остерское, 32
89.4 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека оптовых цен
Малая Девица, ул. Слободская, 7-Б
109.7 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Хотяновка, ул. Непопа Константина, 45
112.3 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Новые Петровцы, ул. Свято-Покровская, 328
112.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Бровары, ул. Петлюры Симона, 24
113.7 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека бам
Бровары, ул. Петлюры Симона, 22
113.7 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
263,20
Экономия при брони: -4,70 грн
Подорожник
Бровары, ул. Симоненко Василия, 111
113.9 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
271,10
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптекарь
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107-А
113.9 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107
114.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
273,94
Экономия при брони: -38,38 грн
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 66
114.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 68
114.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека копейка
Бровары, бульв. Независимости, 11
114.4 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
274,72
Экономия при брони: -34,01 грн