Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 43 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
263,53
Экономия при брони: -20,94 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
282,42
Экономия при брони: -22,86 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
261,46
Экономия при брони: -19,99 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
278,80
Экономия при брони: -19,24 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
256,18
Экономия при брони: -16,95 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
254,85
Экономия при брони: -18,30 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
263,54
Экономия при брони: -21,94 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
273,36
Экономия при брони: -17,66 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
285,60
Экономия при брони: -18,31 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 72
2.6 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
279,36
Экономия при брони: -18,66 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
269,47
Экономия при брони: -10,09 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Соборности, 94
3.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
272,22
Экономия при брони: -21,15 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
261,75
Экономия при брони: -9,97 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
275,46
Экономия при брони: -17,08 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 12
3.5 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
288,99
Экономия при брони: -25,61 грн