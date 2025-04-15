Львов (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
282,27
Экономия при брони: -21,16 грн
Пульс
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
261,34
Экономия при брони: -19,06 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
260,31
Экономия при брони: -13,74 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
268,30
Экономия при брони: -14,90 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
258,40
Экономия при брони: -5,00 грн
D.s.
Львов, ул. Киевская, 9
0.9 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
272,47
Экономия при брони: -14,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
263,20
Экономия при брони: -9,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
263,20
Экономия при брони: -9,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
274,91
Экономия при брони: -17,76 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Подорожник
Львов, пл. Соборная, 17
1.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
258,40
Экономия при брони: -5,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
279,46
Экономия при брони: -17,15 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
263,20
Экономия при брони: -9,80 грн