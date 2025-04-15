Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 101 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
255,79
Экономия при брони: -14,88 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, просп. Соборный, 152
2.5 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
263,76
Экономия при брони: -11,98 грн
Аптека интернет цен
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Закроется через 37 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
246,73
Экономия при брони: -6,73 грн
Аптека интернет цен
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Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
256,74
Экономия при брони: -16,74 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
268,35
Экономия при брони: -8,97 грн
Подорожник
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
2.9 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
258,40
Экономия при брони: -12,80 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
3.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
271,47
Экономия при брони: -13,92 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
272,55
Экономия при брони: -16,85 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
275,73
Экономия при брони: -20,03 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
272,76
Экономия при брони: -17,06 грн
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
273,08
Экономия при брони: -21,19 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
246,38
Экономия при брони: -6,38 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
259,77
Экономия при брони: -21,02 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 13
3.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
Народная аптека
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
3.1 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
245,71
Экономия при брони: -5,71 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
277,12
Экономия при брони: -10,58 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
284,86
Экономия при брони: -29,16 грн
Аптека копейка
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
275,20
Экономия при брони: -19,50 грн
Аптека копейка
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
3.4 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
285,91
Экономия при брони: -22,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 37 мин
Запорожье, ул. Зайцева Вячеслава, 18
3.4 км
Унилат капли глазные, раствор 50 мкг/мл флакон-капельница 2.5 мл №1
Unimed Pharma
282,18
Экономия при брони: -18,02 грн