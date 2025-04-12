Фитонефрол (Phytonefrol)
Фитонефрол инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 г сбора содержит толокнянки листья (Uvae ursi folia) 400 мг, календулы цветков (Calendulae flores) 200 мг, укропа пахучего плодов (Anethi graveolentis fructus) 200 мг, элеутерококка колючего корневищ с корнями (Eleutherococci senticosi rhizomata et radices) 100 мг, мяты перечной листья (Menthae piperitae folia) 100 мг.
Лекарственная форма
Сбор.
Основные физико-химические свойства:
измельченное сырье: смесь неоднородных кусочков желтовато-зеленого цвета с желто-оранжевыми, темно-зелеными, светло-зелеными, желтовато-белыми, серовато-коричневыми вкраплениями;
порошок крупный: смесь неоднородных кусочков желтовато-зеленого цвета с желто-оранжевыми, темно-зелеными, желтовато-белыми, серовато-коричневыми вкраплениями.
Фармакотерапевтическая группа
Другие препараты для лечения урологических заболеваний.
Код АТС G04BX.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат оказывает диуретическое, противомикробное, противовоспалительное, спазмолитическое действие.
Показания
Препарат применяют в комплексной терапии воспалительных заболеваний почек и мочевыводящих путей.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Спазмофилия, круп, бронхиальная астма, артериальная гипертензия, инфаркт миокарда, аритмии, бессонница, повышенная возбудимость нейроциркуляторная дистония, гипертермичный синдром, эпилепсия, острые инфекционные заболевания, лихорадка. Заболевания почек в период обострения: острая почечная недостаточность и острый гломерулонефрит.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не применять одновременно с лекарственными средствами и пищей, которые снижают рН мочи. Может усиливать действие стимуляторов центральной нервной системы, аналептиков и гипогликемических средств. Ослабляет действие средств, угнетающих ЦНС (в т. ч. барбитуратов, транквилизаторов, противоэпилептических средств).
Особенности применения
Следует осторожно применять пациентам с гастроэзофагеальным рефлюксом (изжога) и желчнокаменной болезнью. Применение у мужчин исключительно после консультации врача. При мочекаменной болезни применения препарата необходимо согласовать с врачом-урологом.
Способ применения и дозы
2 столовые ложки препарата поместить в эмалированную посуду, залить 200 мл горячей кипяченой воды, закрыть крышкой и настаивать на кипящей водяной бане 30 мин. Охладить при комнатной температуре 10 мин, процедить, остаток отжать до процеженного отвара. Объем отвара довести кипяченой водой до 200 мл.
Принимать в теплом виде по ⅓ стакана 3 раза в день за 30 мин до еды в течение 2 недель. Перед применением отвар взболтать.
2 фильтр-пакета поместить в стеклянную или эмалированную посуду, залить 100 мл кипятка, закрыть и настаивать 30 мин. Фильтр-пакеты отжать. Объем водной вытяжки довести кипяченой водой до 100 мл. Принимать в теплом виде по 100 мл 3 раза в день за 20–30 мин до еды в течение 2–4 недель.
Приготовленную водную вытяжку хранить в холодильнике (при температуре 2–8 °С) не более 2 суток.
Дети
Детям в возрасте младше 12 лет применение препарата противопоказано.
Дети в возрасте младше 18 лет препарат применять исключительно после консультации и под наблюдением врача.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции (в т. ч. гиперемия, покраснение и отек кожи, сыпь, зуд), головная боль, возбуждение, нарушение сна, раздражительность, тревожное состояние, снижение работоспособности, повышение артериального давления, нарушение ритма сердца, тахикардия, тошнота, рвота, диарея.
При появлении побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Не применять после истечения срока годности.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 50 г в пачках с внутренним пакетом; по 1,5 г в фильтр-пакете; по 20 фильтр-пакетов в пачке или в пачке с внутренним пакетом.
Категория отпуска
Без рецепта.