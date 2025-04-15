Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Запорожье
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Соборный, 144
2.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
3.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -9,90 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Святого Николая / Почтовая, 6/25
5.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -9,90 грн
Мед-сервис
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 21
8.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Запорожье, ул. Толока Профессора, 22
8.3 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -12,10 грн
Аптека бам
Запорожье, ул. Счастливая, 7
8.9 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -9,90 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:30
Марганец, ул. Независимости, 27
45.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Паникахи, 119-Б
60.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Днепр, ул. Паникахи, 28-Д
61.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, бульв. Платонова, 3-Б
61.3 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Днепр, просп. Героев, 23-Д
62.5 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -11,40 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
62.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 16-А
62.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -13,60 грн
Мед-сервис
Днепр, просп. Героев, 2
63.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
64.2 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека шар@
Днепр, просп. Науки, 171
64.5 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"