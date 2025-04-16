Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 15 аптеках в Кривой Рог
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
2.7 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -14,00 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21
4.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 7-В
7.5 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, шоссе Николаевское, 6
7.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 27
11.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,40
Экономия при брони: -13,70 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
12.5 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
13.2 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
15.3 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Ощад аптека
Кривой Рог, просп. Победы, 13
29.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -11,80 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
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Мед-сервис
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Желтые Воды, ул. Героев Украины, 15
49.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,40
Экономия при брони: -14,60 грн
Подорожник
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
61.3 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Никополь, просп. Трубников, 25-А
83.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"