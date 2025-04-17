Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Чернигов
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -10,60 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 14
1.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Чернигов, ул. Текстильников, 18
2.7 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,40
Экономия при брони: -12,50 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 37
2.9 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -12,80 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 194
3.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Чернигов, ул. Космонавтов, 9
3.2 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -12,80 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Соборности, 17
3.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
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Подорожник
Козелец, ул. Соборности, 17-Г
66.2 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -14,00 грн
Подорожник
Остер, ул. Хмельницкого Богдана, 50-Б
67.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Калита, ул. Мира, 45
85.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
104.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -14,00 грн
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 316
113.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Бровары, ул. Киевская, 243
114.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
107,38
Экономия при брони: -1,02 грн
Аптекарь
Бровары, ул. Киевская, 243
114.7 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Бровары, ул. Москаленко Сергея, 16
114.9 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Вышгород, ул. Набережная, 2
115.5 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"