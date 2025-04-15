Львов (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках в Львов
Swiss pharmacy
Львов, ул. Дорошенко, 8
0.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -12,40 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
102,91
Экономия при брони: -4,46 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, ул. Сербская, 13
1.2 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -12,40 грн
Пульс
Львов, ул. Моршинская, 2
1.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, ул. Варшавская, 193
3.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -10,20 грн
Ощад аптека
Львов, ул. Зеленая, 115-А
3.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Ощад аптека
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,40
Экономия при брони: -12,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Владимира Великого, 27
3.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,40
Экономия при брони: -12,10 грн
Пульс
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Пульс
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Львов, ул. Стрыйская, 51
4.3 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -10,20 грн
Пульс
Львов, ул. Очеретяна, 10
4.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Львов, ул. Стрыйская, 57
4.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Львов, ул. Пулюя Ивана, 40
4.7 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -12,40 грн
Пульс
Львов, просп. Красной Калины, 49
5.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"