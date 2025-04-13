Киев (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Виталюкс
Киев, спуск Кловский, 14/24
1.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Виталюкс
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптекарь
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, пл. Печерская, 1
2.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека гормональных препаратов
Киев, просп. Бандеры Степана, 36
3.9 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
4.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Киев, перек. Михновского Николая / Подвысоцкого Профессора, 26/1
4.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -11,70 грн
Городская семейная аптека
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Киев, ул. Верхогляда Андрея, 2-А
4.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Киев, перек. Ереванская / Джохара Дудаева, 9/2
4.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Киев, бульв. Чоколовский, 6
5.2 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -11,70 грн
Здорова родина
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
5.3 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
105,97
Экономия при брони: -0,58 грн
Мед-сервис
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
5.3 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"