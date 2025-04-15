Днепр (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Днепр
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -13,60 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 99-А
3.9 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Днепр, пл. Вокзальная, 2-Б
4.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 16-Б
4.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
4.5 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Пастера, 2
4.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -11,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 16
4.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 72-А
5.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 67
6.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
6.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 15
6.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ломаная, 2
6.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мануйловский, 77-Б
8.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Терещенковская, 27-А
8.2 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -13,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 121-Б
8.3 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,40
Экономия при брони: -13,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
8.5 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мира, 2-К
8.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 05:00
Днепр, ул. Набережная Победы, 102-Д
8.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 2
8.7 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"