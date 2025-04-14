Киев
Фитонефрол (Phytonefrol)

Фитонефрол (Phytonefrol)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 25 аптеках в Одесса
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
89,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
3.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
68,83 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
3.3 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -10,10 грн
98,60 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
4.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
96,70 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Канатная, 78
4.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
94,10 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 86
5.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
65,30 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, дорога Фонтанская, 2
5.3 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,80
Экономия при брони: -10,20 грн
98,60 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 18:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
5.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,60 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,38 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Танцюры Евгения, 33
6.2 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
87,20 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -7,90 грн
98,60 грн
Адмирал
Открыто
Круглосуточно
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
6.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
96,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Одесса, ул. Савельева Артура, 1
7.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,38 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, просп. Небесной Сотни, 5
8.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
91,80 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 123/1
9.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
84,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 22
9.9 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -10,10 грн
98,60 грн
Аптека tas
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
96,70 грн
Южная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Королева Академика, 80
10.5 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
96,50 грн
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