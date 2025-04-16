Николаев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Николаев
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Строителей, 10/2
4.9 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -13,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Богоявленский, 311-В
8.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -13,80 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Николаев, ул. Старова Архитектора, 2/2
9.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,80
Экономия при брони: -0,10 грн
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Аптека твоей родини
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 12
56.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Вознесенск, ул. Киевская, 9/2
85.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
98.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 25 мин
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 123/2-А
98.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Канатная, 78
107.5 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека tas
Открыто
Закроется через 25 мин
Одесса, перек. Успенская / Ришельевская, 44/33
107.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 25 мин
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
108.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Открыто
Закроется через 25 мин
Одесса, дорога Фонтанская, 2
109.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,80
Экономия при брони: -14,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 30
109.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -14,00 грн
Адмирал
Одесса, просп. Адмиральский, 1-Г
109.7 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Степовая, 17
109.9 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -11,80 грн
Аптека акс социальная
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 1
111.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека акс социальная
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111.7 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
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Мед-сервис
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Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"