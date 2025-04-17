Винница (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Винница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -14,40 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -14,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -14,40 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
5.5 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
5.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
105,47
Экономия при брони: -1,10 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
5.9 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,42
Экономия при брони: -1,47 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. 600-летия / Келецкая, 50/49
5.3 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
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Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
35.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Шевченко, 2-Д
36.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
106,50
Экономия при брони: -12,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, просп. Свободы, 19
53.1 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -15,20 грн
Свк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Черновола Вячеслава, 50-Б
53.4 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
88,00
Экономия при брони: -2,64 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Казатин, ул. Орлика Филиппа, 12-Б
59.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бар, ул. Соборная, 11
62.5 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Шаргород, ул. Черновола Вячеслава, 9-Б
63.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 08:00
Летичев, ул. Соборная, 8
65.7 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
105,91
Экономия при брони: -0,12 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 40/1
71.5 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
108,70
Экономия при брони: -17,50 грн
Авк фарм
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Одесская, 51
71.6 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
67,00
Экономия при брони: -2,01 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, ул. Европейская, 132
72.9 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
92,90
Экономия при брони: -1,70 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
73.0 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, пл. Соборная, 17
73.5 км
Фитонефрол сбор фильтр-пакет 1.5 г №20
ЗАО "Лектравы"